Soirée dansante Salle du Scaouët Baud

Soirée dansante

Salle du Scaouët Rue Emile Le Labourer Baud Morbihan

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Repas et soirée dansante pour le réveillon de la Saint Sylvestre.

De 19h à 5h, 95€, sur réservation. Organisé par GM Organisation.

Salle du Scaouët Rue Emile Le Labourer Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 12 12 22 63

