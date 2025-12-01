Soirée dansante Salle du Scaouët Baud

Soirée dansante Salle du Scaouët Baud mercredi 31 décembre 2025.

Soirée dansante

Salle du Scaouët Rue Emile Le Labourer Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Repas et soirée dansante pour le réveillon de la Saint Sylvestre.
De 19h à 5h, 95€, sur réservation. Organisé par GM Organisation.   .

Salle du Scaouët Rue Emile Le Labourer Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 12 12 22 63 

English :

L’événement Soirée dansante Baud a été mis à jour le 2025-12-04 par OT BAUD Communauté