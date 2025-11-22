Soirée dansante Beaujolais nouveau Valigny
Les berges de l’Auron vous invitent à leur soirée dansante autour du Beaujolais nouveau, le samedi 22 novembre à partir de 19h30 à Valigny!
Réservez votre repas avant le 19/11 au 06 86 88 45 81
Tarifs: 20€ par adulte et 10€ par enfant de moins de 12 ans.
Salle socio-culturelle Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 88 45 81
English :
Les berges de l’Auron invite you to their Beaujolais nouveau dance on Saturday November 22nd from 7.30pm in Valigny!
Book your meal before 19/11 at 06 86 88 45 81
Prices: 20? per adult and 10? per child under 12.
German :
Les berges de l’Auron laden Sie zu ihrem Tanzabend rund um den neuen Beaujolais am Samstag, den 22. November ab 19:30 Uhr in Valigny ein!
Reservieren Sie Ihr Essen vor dem 19. November unter 06 86 88 45 81
Preis: 20? pro Erwachsener und 10? pro Kind unter 12 Jahren.
Italiano :
Les berges de l’Auron vi invitano alla loro festa da ballo Beaujolais nouveau sabato 22 novembre dalle 19.30 a Valigny!
Prenotate il vostro pasto entro il 19/11 allo 06 86 88 45 81
Prezzi: 20? per adulto e 10? per bambino sotto i 12 anni.
Espanol :
Les berges de l’Auron le invitan a su fiesta de baile del Beaujolais nouveau el sábado 22 de noviembre a partir de las 19.30 h en Valigny
Reserve su comida antes del 19/11 en el 06 86 88 45 81
Precios: 20? por adulto y 10? por niño menor de 12 años.
