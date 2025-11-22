Soirée dansante Beaujolais nouveau Valigny

Soirée dansante Beaujolais nouveau

Les berges de l’Auron vous invitent à leur soirée dansante autour du Beaujolais nouveau, le samedi 22 novembre à partir de 19h30 à Valigny!

Réservez votre repas avant le 19/11 au 06 86 88 45 81

Tarifs: 20€ par adulte et 10€ par enfant de moins de 12 ans.

Salle socio-culturelle Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 88 45 81

English :

Les berges de l’Auron invite you to their Beaujolais nouveau dance on Saturday November 22nd from 7.30pm in Valigny!

Book your meal before 19/11 at 06 86 88 45 81

Prices: 20? per adult and 10? per child under 12.

German :

Les berges de l’Auron laden Sie zu ihrem Tanzabend rund um den neuen Beaujolais am Samstag, den 22. November ab 19:30 Uhr in Valigny ein!

Reservieren Sie Ihr Essen vor dem 19. November unter 06 86 88 45 81

Preis: 20? pro Erwachsener und 10? pro Kind unter 12 Jahren.

Italiano :

Les berges de l’Auron vi invitano alla loro festa da ballo Beaujolais nouveau sabato 22 novembre dalle 19.30 a Valigny!

Prenotate il vostro pasto entro il 19/11 allo 06 86 88 45 81

Prezzi: 20? per adulto e 10? per bambino sotto i 12 anni.

Espanol :

Les berges de l’Auron le invitan a su fiesta de baile del Beaujolais nouveau el sábado 22 de noviembre a partir de las 19.30 h en Valigny

Reserve su comida antes del 19/11 en el 06 86 88 45 81

Precios: 20? por adulto y 10? por niño menor de 12 años.

