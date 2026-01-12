Soirée dansante Salle des fêtes Bégadan
Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le foyer rural accueille une soirée dansante, animée par DJ J.C.
Au menu apéritif ; soupe ; assiette médocaine ; faux filet et pommes de terre grenaille ; fromage ; dessert ; café, vin rouge et rosé.
Sur réservation avant le 23/01. .
Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 21 57 19
