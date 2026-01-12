Soirée dansante Salle des fêtes Bégadan

Soirée dansante

Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le foyer rural accueille une soirée dansante, animée par DJ J.C.

Au menu apéritif ; soupe ; assiette médocaine ; faux filet et pommes de terre grenaille ; fromage ; dessert ; café, vin rouge et rosé.

Sur réservation avant le 23/01. .

Salle des fêtes 11 Route de Saint-Saturnin Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 21 57 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Bégadan a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Médoc-Vignoble