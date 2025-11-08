Soirée dansante rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier

Soirée dansante rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier samedi 8 novembre 2025.

Soirée dansante

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée dansante avec au menu boeuf bourgignon et pommes de terre. Ambiance festive garantie ! Venez passer une soirée conviviale en famille ou entres amis !

.

rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 85 61 07

English :

Evening dance with beef bourgignon and potatoes on the menu. Festive atmosphere guaranteed! Come and spend a convivial evening with family and friends!

German :

Tanzabend mit Boeuf Bourgignon und Kartoffeln auf der Speisekarte. Eine festliche Atmosphäre ist garantiert! Verbringen Sie einen geselligen Abend mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Festa da ballo con bourgignon di manzo e patate nel menu. Atmosfera di festa garantita! Venite a trascorrere una serata conviviale in famiglia o con gli amici!

Espanol :

Fiesta de baile con bourgignon de ternera y patatas en el menú. Ambiente festivo garantizado Venga a pasar una velada agradable en familia o entre amigos

L’événement Soirée dansante Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région