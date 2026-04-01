Soirée dansante bœuf bourguignon Salle des fêtes La Celle-en-Morvan
Soirée dansante bœuf bourguignon Salle des fêtes La Celle-en-Morvan samedi 25 avril 2026.
La Celle-en-Morvan
Soirée dansante bœuf bourguignon
Salle des fêtes Le champ rosé La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée dansante avec le groupe les WHY NOT à la salle des fêtes de la Celle-en-Morvan.
Au menu Assiette de charcuterie, bœuf bourguignon pomme de terre, fromage, tarte, café. Réservation obligatoire. .
Salle des fêtes Le champ rosé La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 02 34 63 sylvain.bonnet@sfr.fr
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English : Soirée dansante bœuf bourguignon
L’événement Soirée dansante bœuf bourguignon La Celle-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II