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Soirée dansante bœuf bourguignon Salle des fêtes La Celle-en-Morvan

Soirée dansante bœuf bourguignon Salle des fêtes La Celle-en-Morvan samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le champ rosé

Ville : 71400 La Celle-en-Morvan

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

La Celle-en-Morvan

Soirée dansante bœuf bourguignon

Salle des fêtes Le champ rosé La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Soirée dansante avec le groupe les WHY NOT à la salle des fêtes de la Celle-en-Morvan.
Au menu Assiette de charcuterie, bœuf bourguignon pomme de terre, fromage, tarte, café. Réservation obligatoire.   .

Salle des fêtes Le champ rosé La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 02 34 63  sylvain.bonnet@sfr.fr

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English : Soirée dansante bœuf bourguignon

L’événement Soirée dansante bœuf bourguignon La Celle-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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