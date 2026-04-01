Soirée dansante Bossa Nova Inês Da Silva & Jaime Aledo Coop’Café Saucats

Saucats

Soirée dansante Bossa Nova Inês Da Silva & Jaime Aledo

Coop’Café 21 Allée de Migelane Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le vendredi 24 avril à 21h, le Coop’Café vous invite à vivre une soirée spéciale placée sous le signe de la musique, de l’élégance et de la convivialité.

Pour cette soirée dansante, nous aurons le plaisir d’accueillir Inês Da Silva, qui interprétera les plus grands standards de la Bossa Nova, accompagnée de Jaime Aledo au piano.

La Bossa Nova, c’est ce mélange unique de douceur, de rythme et d’émotion qui donne instantanément envie de se laisser porter par la musique. Cette soirée est pensée comme un moment chaleureux, accessible et festif, à partager entre amis, en couple ou tout simplement entre amoureux de musique live.

Que vous veniez pour écouter, pour danser, pour découvrir cet univers musical ou simplement pour passer une belle soirée au Coop’Café, nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous qui s’annonce aussi raffiné que joyeux. .

Coop’Café 21 Allée de Migelane Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 92 03 86 resto@coop-cafe.fr

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English : Soirée dansante Bossa Nova Inês Da Silva & Jaime Aledo

L’événement Soirée dansante Bossa Nova Inês Da Silva & Jaime Aledo Saucats a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme