Soirée dansante Salle des fêtes Buxy
Soirée dansante Salle des fêtes Buxy samedi 22 novembre 2025.
Soirée dansante
Salle des fêtes Place du lavoir Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-23 01:00:00
Date(s) :
2025-11-22
L’association Ouvrez le Bal inaugure la nouvelle saison avec une grande soirée dansante animée par Gilles Bonnamour, alias DJ Gil, bien connu dans la région.
Il saura vous proposer une grande variété de danses tant sa palette est riche Rock, Bachata, Cha Cha, Salsa, Madison, Kuduro, Cumbia et autres danses en ligne mais aussi Tango, Valse, Pasodoble… .
Salle des fêtes Place du lavoir Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 68 03 62 clercclaudie@gmail.com
English : Soirée dansante
German : Soirée dansante
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée dansante Buxy a été mis à jour le 2025-10-23 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II