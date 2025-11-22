Soirée dansante Salle des fêtes Buxy

Soirée dansante

L’association Ouvrez le Bal inaugure la nouvelle saison avec une grande soirée dansante animée par Gilles Bonnamour, alias DJ Gil, bien connu dans la région.

Il saura vous proposer une grande variété de danses tant sa palette est riche Rock, Bachata, Cha Cha, Salsa, Madison, Kuduro, Cumbia et autres danses en ligne mais aussi Tango, Valse, Pasodoble… .

Salle des fêtes Place du lavoir Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 68 03 62 clercclaudie@gmail.com

