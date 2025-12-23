Soirée dansante

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée dansante organisée par l’association Cahors Let’s Danses à l’Espace Valentré à Cahors. L’événement propose une animation festive autour de la danse sportive, en présence de danseurs de haut niveau. .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 81 55 81 60 cahorsletsdanses@gmail.com

English :

Dance party organized by the Cahors Let?s Danses association at Espace Valentré in Cahors

