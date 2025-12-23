Soirée dansante, Cahors
Soirée dansante, Cahors samedi 21 mars 2026.
Soirée dansante
Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée dansante organisée par l’association Cahors Let’s Danses à l’Espace Valentré à Cahors. L’événement propose une animation festive autour de la danse sportive, en présence de danseurs de haut niveau. .
Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 81 55 81 60 cahorsletsdanses@gmail.com
English :
Dance party organized by the Cahors Let?s Danses association at Espace Valentré in Cahors
L’événement Soirée dansante Cahors a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Cahors Vallée du Lot