Soirée dansante

Salle des fêtes Campouriez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée dansante animée par Tradi’Capelle, avec assiette des Coustoubis à partir de 19h à la salle des fêtes de Campouriez

Inscriptions au 06.80.50.95.29. Organisé par le Club des Coutoubis. .

Salle des fêtes Campouriez 12460 Aveyron Occitanie +33 6 80 50 95 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance evening with Tradi’Capelle, and Coustoubis plate from 7pm at the Campouriez village hall

L’événement Soirée dansante Campouriez a été mis à jour le 2026-01-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)