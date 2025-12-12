Soirée dansante Salle des fêtes Campouriez
Soirée dansante Salle des fêtes Campouriez samedi 14 mars 2026.
Soirée dansante
Salle des fêtes Campouriez Aveyron
Début : Samedi 2026-03-14
Soirée dansante animée par Tradi’Capelle, avec assiette des Coustoubis à partir de 19h à la salle des fêtes de Campouriez
Inscriptions au 06.80.50.95.29. Organisé par le Club des Coutoubis. .
Salle des fêtes Campouriez 12460 Aveyron Occitanie +33 6 80 50 95 29
English :
Dance evening with Tradi’Capelle, and Coustoubis plate from 7pm at the Campouriez village hall
