Soirée dansante “Carbonade flamande” Éole-en-Beauce

Soirée dansante “Carbonade flamande” Éole-en-Beauce samedi 11 octobre 2025.

Soirée dansante “Carbonade flamande”

Éole-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le comité des fêtes de Baignolet vous invite à une grande soirée dansante autour d’un menu “carbonade flamande”.

Le comité des fêtes de Baignolet vous invite à une soirée dansante le samedi 11 octobre 2025 à 19h30, à la salle polyvalente du village. L’occasion de partager un moment chaleureux autour d’un repas complet apéritif, carbonade flamande, salade et fromage, dessert et café. Le tout dans une ambiance festive et conviviale ! 26 .

Éole-en-Beauce 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 77 70 22

English :

Baignolet?s Comité des fêtes invites you to a big dance party with a ?carbonade flamande? menu.

German :

Das Festkomitee von Baignolet lädt Sie zu einem großen Tanzabend mit einem flämischen Karbonade-Menü ein.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Baignolet vi invita a una serata di balli e a un menu « carbonade flamande ».

Espanol :

La comisión de fiestas de Baignolet le invita a una velada de baile y a un menú de « carbonade flamande ».

L’événement Soirée dansante “Carbonade flamande” Éole-en-Beauce a été mis à jour le 2025-09-05 par OT COEUR DE BEAUCE