Soirée dansante caritative

Diebling Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:00:00

L’Association le sourire de Cloé organise une soirée dansante caritative. Soirée animée par DJ Mario. Repas choucroute à 25€ et pour les -12ans à 13€. Repas sur réservation avant le 16 février.Tout public

Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 7 71 81 53 21

Association le sourire de Cloé organizes a charity dance. Entertainment by DJ Mario. Sauerkraut meal at 25? and for children under 12 at 13? Reservations required by February 16.

