Soirée dansante Carnaval de Rio

Gymnase Le Grand-Serre Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée sur réservation uniquement. Attention places limitées.

1 boisson offerte pour chaque personne déguisée !

.

Gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 06 26 27

English :

Evenings by reservation only. Places limited.

1 free drink for each person in costume!

L’événement Soirée dansante Carnaval de Rio Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche