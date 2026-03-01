Soirée dansante carnaval du monde Bellegarde
Bellegarde Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Soirée dansante carnaval du monde avec Anim’Steph. A 19h30. tarif adulte: 22€/ enfants 7€. Menu brésilien. Inscription avant le 14 mars sur helloasso ou ape.bellegarde.quiers@gmail.com 7 .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire ape.bellegarde.quiers@gmail.com
English :
Carnival of the World dance evening
