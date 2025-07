Soirée dansante Cayeux-sur-Mer

Soirée dansante Cayeux-sur-Mer dimanche 20 juillet 2025.

Soirée dansante

Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-07-20 21:00:00

fin : 2025-07-20 00:00:00

2025-07-20

Podium 9 P Production

Chaque été depuis plus de 10 ans, 9P Production organise sa tournée spectacle estivale “Le 9P Dancefloor Tour”. Pendant la période estivale, le 9P Dancefloor Tour, fait danser et vibrer les habitants et vacanciers jusqu’au bout de la nuit ! L’équipe du 9P Dancefloor Tour fait passer des soirées inoubliables avec DJ aux platines et danseuses pour mettre l’ambiance ! 3h de show .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

