SOIREE DANSANTE rue du Fournil Charmes samedi 8 novembre 2025.
rue du Fournil Salle des fêtes Charmes Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08 03:00:00
Date(s) :
2025-11-08
soirée dansante années 80 90
rue du Fournil Salle des fêtes Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 06 92 31 pat.eve.chevalier@orange.fr
English :
80s 90s dance party
German :
tanzabend 80er 90er Jahre
Italiano :
festa da ballo anni ’80-’90
Espanol :
80s 90s fiesta de baile
L’événement SOIREE DANSANTE Charmes a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Val de Sioule