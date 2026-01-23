soirée dansante

Soirée animée par M. Arnaud BEAUCHET

Venez déguisé et participez au concours du plus beau costume.

Repas Couscous, dessert, Apéro offertTout public

place Henri Breton Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 72 10 41 30 viladance54@gmail.com

Hosted by Mr Arnaud BEAUCHET

Come in costume and take part in the best costume contest.

Meal Couscous, dessert, Aperitif offered

L’événement soirée dansante Charmes a été mis à jour le 2026-01-23 par OT EPINAL ET SA REGION