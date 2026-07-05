AGENDA · Le Pailly
Soirée dansante Chateau du Pailly Le Pailly
samedi 8 août 2026 · Le Pailly
Informations pratiques
Le Pailly
Soirée dansante Chateau du Pailly
Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Tout public
Animé par Mel Team Potes
Buvette et restauration
Réservations fortement conseillées .
Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12
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English :
L’événement Soirée dansante Chateau du Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-07-05 par Antenne du Pays de Langres