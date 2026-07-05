Informations pratiques

Le Pailly

Soirée dansante Chateau du Pailly

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tout public

Animé par Mel Team Potes

Buvette et restauration

Réservations fortement conseillées .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12

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English :

L’événement Soirée dansante Chateau du Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-07-05 par Antenne du Pays de Langres