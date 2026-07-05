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AGENDA · Le Pailly

Soirée dansante Chateau du Pailly Le Pailly

samedi 8 août 2026 · Le Pailly

Soirée dansante Chateau du Pailly Le Pailly

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Château du Pailly
Ville
52600 Le Pailly
Département
Haute-Marne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Pailly

Soirée dansante Chateau du Pailly

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Tout public
Animé par Mel Team Potes
Buvette et restauration
Réservations fortement conseillées   .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 

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English :

L’événement Soirée dansante Chateau du Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-07-05 par Antenne du Pays de Langres

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