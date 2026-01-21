soirée dansante Châtellerault
soirée dansante Châtellerault samedi 4 avril 2026.
soirée dansante
Salle du Verger Châtellerault Vienne
SOIRÉE DANSANTE
Venez partager une soirée conviviale et festive !
Ambiance dansante garantie
Kir de bienvenue offert
Au menu
Paëlla
Dessert
Café
Date 04 avril 2026
Heure 19h00
Lieu Salle du Verger Châtellerault
Tarif 25 €
Venez nombreux pour danser, vous régaler et passer une excellente soirée ! .
Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 21 25
