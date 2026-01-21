soirée dansante Châtellerault

soirée dansante Châtellerault samedi 4 avril 2026.

Salle du Verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-04-04
SOIRÉE DANSANTE
Venez partager une soirée conviviale et festive !

Ambiance dansante garantie
Kir de bienvenue offert
Au menu

Paëlla

Dessert

Café

Date 04 avril 2026
Heure 19h00
Lieu Salle du Verger Châtellerault

Tarif 25 €

Venez nombreux pour danser, vous régaler et passer une excellente soirée !   .

Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 21 25 

