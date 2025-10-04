Soirée dansante choucroute à la salle des fêtes de Montpothier Montpothier

Soirée dansante choucroute à la salle des fêtes de Montpothier

Salle des fêtes Montpothier Aube

Début : 2025-10-04 19:00:00

Le samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h

Le comité des fêtes de Montpothier organise une soirée dansante choucroute à la salle des fêtes.

Animé par DIAZ’ANIM )

Au programme

– Apéritif (offert)

– Choucroute

– Salade

– Fromage

– Dessert

Paiement à la réservation 22 .

Salle des fêtes Montpothier 10400 Aube Grand Est +33 6 82 52 87 43

