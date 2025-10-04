Soirée dansante choucroute à la salle des fêtes de Montpothier Montpothier
Soirée dansante choucroute à la salle des fêtes de Montpothier
Salle des fêtes Montpothier Aube
Le samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h
Le comité des fêtes de Montpothier organise une soirée dansante choucroute à la salle des fêtes.
Animé par DIAZ’ANIM )
Au programme
– Apéritif (offert)
– Choucroute
– Salade
– Fromage
– Dessert
Paiement à la réservation 22 .
Salle des fêtes Montpothier 10400 Aube Grand Est +33 6 82 52 87 43
