Soirée dansante choucroute Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Soirée dansante choucroute

Salle municipale Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

20h. Animée par Olivier Imberty. Au menu tourin, choucroute, fromage, dessert, café et une boisson offerte. Buvette. Tombola. Sur réservation. 25€

Soirée organisée par Terroir et Tradition du Bugue et animée par Olivier Imberty.

Au menu apéritif Tourin Choucroute Fromage Dessert Une Boisson Offerte et Café

Buvette sur place

Tombola lots offerts par les commerçants

Sur réservation. .

Salle municipale Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 94 67

English : Soirée dansante choucroute

20h. Hosted by Olivier Imberty. Menu: tourin, sauerkraut, cheese, dessert, coffee and a free drink. Refreshment bar. Tombola. Reservations required. 25?

