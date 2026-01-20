Soirée dansante choucroute Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue
Soirée dansante choucroute Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue samedi 21 février 2026.
Soirée dansante choucroute
Salle municipale Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
20h. Animée par Olivier Imberty. Au menu tourin, choucroute, fromage, dessert, café et une boisson offerte. Buvette. Tombola. Sur réservation. 25€
Soirée organisée par Terroir et Tradition du Bugue et animée par Olivier Imberty.
Au menu apéritif Tourin Choucroute Fromage Dessert Une Boisson Offerte et Café
Buvette sur place
Tombola lots offerts par les commerçants
Sur réservation. .
Salle municipale Eugène Le Roy 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 94 67
English : Soirée dansante choucroute
20h. Hosted by Olivier Imberty. Menu: tourin, sauerkraut, cheese, dessert, coffee and a free drink. Refreshment bar. Tombola. Reservations required. 25?
