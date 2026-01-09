Soirée dansante choucroute Uxegney

Soirée dansante choucroute

Soirée dansante choucroute .

Repas adulte (choucroute, fromage salade, dessert, café

Repas enfant (une boisson, nuggets, frites, dessert)

Réservation jusqu’au 24/01Tout public

22 .

rue des Vergers Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 17 94 02 16

English :

Sauerkraut dance evening .

Adult meal (sauerkraut, cheese/salad, dessert, coffee)

Children’s meal (one drink, nuggets, French fries, dessert)

Reservation until 24/01

