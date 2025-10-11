Soirée dansante choucroute L’Ornevalloise MUSSEY Val-d’Ornain

Soirée dansante choucroute L’Ornevalloise MUSSEY Val-d’Ornain samedi 11 octobre 2025.

Soirée dansante choucroute

L’Ornevalloise MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Soirée choucroute dansante avec Animasun.

Places limitées, réservations obligatoires.Tout public

22 .

L’Ornevalloise MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 99 37 32 49

English :

Sauerkraut dance with Animasun.

Places limited, reservations essential.

German :

Sauerkraut-Tanzabend mit Animasun.

Begrenzte Plätze, Reservierungen erforderlich.

Italiano :

Serata di danza dei crauti con Animasun.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Velada de baile del chucrut con Animasun.

Plazas limitadas, imprescindible reservar.

L’événement Soirée dansante choucroute Val-d’Ornain a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SUD MEUSE