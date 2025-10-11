Soirée dansante choucroute L’Ornevalloise MUSSEY Val-d’Ornain
Soirée dansante choucroute
L’Ornevalloise MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d’Ornain Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 19:30:00
Soirée choucroute dansante avec Animasun.
Places limitées, réservations obligatoires.Tout public
English :
Sauerkraut dance with Animasun.
Places limited, reservations essential.
German :
Sauerkraut-Tanzabend mit Animasun.
Begrenzte Plätze, Reservierungen erforderlich.
Italiano :
Serata di danza dei crauti con Animasun.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Velada de baile del chucrut con Animasun.
Plazas limitadas, imprescindible reservar.
