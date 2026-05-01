Soirée dansante Cosnac
Soirée dansante Cosnac samedi 30 mai 2026.
Cosnac
Soirée dansante
Salle polyvalente Cosnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Club de Danse de Cosnac vous donne rendez-vous pour une soirée dansante placée sous le signe du plaisir, du partage et de la convivialité !
La soirée sera animée par le Trio Nathalie Legay, pour vous faire vibrer tout au long de la piste
Au programme
– Musique live
– Démonstrations de danses
– Une ambiance chaleureuse et festive
À partir de 20h30 à la salle polyvalente .
Entrée 12 €. Ouvert à tous. .
Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 33 23 nath.duthoit1968@gmail.com
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Cosnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme