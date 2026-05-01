Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée dansante Cosnac

Soirée dansante Cosnac

Soirée dansante Cosnac samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 19360 Cosnac

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cosnac

Soirée dansante

Salle polyvalente Cosnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Club de Danse de Cosnac vous donne rendez-vous pour une soirée dansante placée sous le signe du plaisir, du partage et de la convivialité !
La soirée sera animée par le Trio Nathalie Legay, pour vous faire vibrer tout au long de la piste
Au programme
– Musique live
– Démonstrations de danses
– Une ambiance chaleureuse et festive

À partir de 20h30 à la salle polyvalente .
Entrée 12 €. Ouvert à tous.   .

Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 33 23  nath.duthoit1968@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Cosnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme

À voir aussi à Cosnac (Corrèze)