Cosnac

Soirée dansante

Salle polyvalente Cosnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Club de Danse de Cosnac vous donne rendez-vous pour une soirée dansante placée sous le signe du plaisir, du partage et de la convivialité !

La soirée sera animée par le Trio Nathalie Legay, pour vous faire vibrer tout au long de la piste

Au programme

– Musique live

– Démonstrations de danses

– Une ambiance chaleureuse et festive

À partir de 20h30 à la salle polyvalente .

Entrée 12 €. Ouvert à tous. .

Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 33 23 nath.duthoit1968@gmail.com

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Cosnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme