Soirée dansante Coteaux-du-Blanzacais

Soirée dansante

Salle de Pérignac Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

A l’occasion du téléthon, le Comité des Fêtes des Coteaux du Blanzacais organise une soirée dansante animée par Rev Party 80, avec un repas, réservation au plus tard le 12 novembre.

.

Salle de Pérignac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 00 39 71 agirocoteaux@gmail.com

English : Soirée dansante

On the occasion of the telethon, the Coteaux du Blanzacais Festival Committee is organising a dance evening hosted by Rev Party 80, with a meal included. Reservations must be made by 12 November at the latest.

German : Soirée dansante

Anlässlich des Telethons organisiert das Festkomitee der Coteaux du Blanzacais einen Tanzabend, der von Rev Party 80 moderiert wird, mit einem Essen. Reservierung bis spätestens 12. November.

Italiano : Soirée dansante

In occasione di Telethon, il Comité des Fêtes des Coteaux du Blanzacais organizza una festa da ballo con cena, organizzata da Rev Party 80. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 12 novembre.

Espanol : Soirée dansante

Con motivo del telemaratón, el Comité des Fêtes des Coteaux du Blanzacais organiza una fiesta con baile y comida a cargo de Rev Party 80. Las reservas deben hacerse antes del 12 de noviembre.

