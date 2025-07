Soirée Dansante Courtenay

SOIRÉE DANSANTE

Venez prendre un cours de danse avec Nikréol !

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des îles et

laissez-vous emporter par les rythmes du Séga !

En couple, entre amis ou en solo, apprenez à

danser à deux et partagez un moment festif,

ensoleillé et plein de bonne humeur.

Initiation ouverte à tous, ambiance tropicale

garantie ! Planches apéritives sur réservation. 10 .

Route de Triguères Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 04 75 11

English :

Come and take a dance class with Nikréol!

Immerse yourself in the warm atmosphere of the islands

and let yourself be carried away by the rhythms of Séga!

German :

Besuchen Sie einen Tanzkurs mit Nikréol!

Tauchen Sie ein in die herzliche Atmosphäre der Inseln und

lassen Sie sich von den Rhythmen des Séga mitreißen!

Italiano :

Venite a seguire un corso di danza con Nikréol!

Immergiti nella calda atmosfera delle isole e

e lasciatevi trasportare dai ritmi della Sega!

Espanol :

¡Ven a tomar una clase de baile con Nikréol!

Sumérgete en el cálido ambiente de las islas y

¡y déjate llevar por los ritmos de la Sega!

