Soirée dansante couscous Dargnies
Soirée dansante couscous Dargnies samedi 7 mars 2026.
Soirée dansante couscous
Dargnies Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée dansante et couscous organisée par l’association St Wandrille et l’association des Bouliste
Sur réservation (avant le 28/02). Adulte 18€ Enfant ( moins de 10 ans) 10€
Menu Apéritif offert Coucous ou assiette anglaise, Fromage, Dessert, café. Boissons en supplément.
Menu enfant Assiette anglaise, fromage et dessert.
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 37 18 61 97
English :
Dance and couscous evening organized by the St Wandrille association and the Bouliste association
By reservation (before 28/02). Adults: 18? Children (under 10): 10?
Menu: Complimentary aperitif Coucous or English plate, Cheese, Dessert, coffee. Drinks extra.
Children’s menu English plate, cheese and dessert.
