Soirée dansante couscous

Dargnies Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée dansante et couscous organisée par l’association St Wandrille et l’association des Bouliste

Sur réservation (avant le 28/02). Adulte 18€ Enfant ( moins de 10 ans) 10€

Menu Apéritif offert Coucous ou assiette anglaise, Fromage, Dessert, café. Boissons en supplément.

Menu enfant Assiette anglaise, fromage et dessert.

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 37 18 61 97

English :

Dance and couscous evening organized by the St Wandrille association and the Bouliste association

By reservation (before 28/02). Adults: 18? Children (under 10): 10?

Menu: Complimentary aperitif Coucous or English plate, Cheese, Dessert, coffee. Drinks extra.

Children’s menu English plate, cheese and dessert.

L’événement Soirée dansante couscous Dargnies a été mis à jour le 2026-01-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS