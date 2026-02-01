Soirée dansante couscous Saint-Maur
Soirée dansante couscous Saint-Maur samedi 28 février 2026.
Soirée dansante couscous
Saint-Maur Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Comité des Fêtes vous invite à une soirée couscous pleine de saveurs et de bonne humeur !
Au menu couscous généreux, ambiance chaleureuse et piste de danse enflammée avec notre DJ.
Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille !
réservation avant le 23 février. 20 .
Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 76 55 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des Fêtes invites you to a couscous evening full of flavour and good humour!
L’événement Soirée dansante couscous Saint-Maur a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CHATEAUMEILLANT