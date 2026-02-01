Soirée dansante couscous

Saint-Maur Cher

Le Comité des Fêtes vous invite à une soirée couscous pleine de saveurs et de bonne humeur !

Au menu couscous généreux, ambiance chaleureuse et piste de danse enflammée avec notre DJ.

Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille !

réservation avant le 23 février. 20 .

Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 76 55 16

English :

The Comité des Fêtes invites you to a couscous evening full of flavour and good humour!

