Soirée dansante Salle des fêtes Coux

Soirée dansante

Salle des fêtes Avenue de la République Coux Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

paiement à l’inscription.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 21:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée dansante animé par l’orchestre Toto, Sandrine et Clément.

Salle des fêtes Avenue de la République Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79

English :

Evening dance with Toto, Sandrine and Clément.

German :

Tanzabend, der von dem Orchester Toto, Sandrine und Clément moderiert wird.

Italiano :

Festa di ballo con Toto, Sandrine e Clément.

Espanol :

Fiesta de baile con Toto, Sandrine y Clément.

L’événement Soirée dansante Coux a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac