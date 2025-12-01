Soirée dansante Salle des fêtes Coux
Soirée dansante Salle des fêtes Coux mercredi 31 décembre 2025.
Soirée dansante
Salle des fêtes Avenue de la République Coux Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
paiement à l’inscription.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 21:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée dansante animé par l’orchestre Toto, Sandrine et Clément.
Salle des fêtes Avenue de la République Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79
English :
Evening dance with Toto, Sandrine and Clément.
German :
Tanzabend, der von dem Orchester Toto, Sandrine und Clément moderiert wird.
Italiano :
Festa di ballo con Toto, Sandrine e Clément.
Espanol :
Fiesta de baile con Toto, Sandrine y Clément.
L’événement Soirée dansante Coux a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac