Soirée dansante Crans

Soirée dansante

Salle des Fêtes Crans Jura

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 03:00:00

2026-03-07

Soirée dansante animée par Mégateuf à partir de 20 h. Au menu, cuisses de poulet au comté, gratin dauphinois, salade, fromage, dessert et café + 1 menu enfants 12ans .

Salle des Fêtes Crans 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 32 37 95

