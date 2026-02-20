Soirée dansante Crans
Soirée dansante Crans samedi 7 mars 2026.
Soirée dansante
Salle des Fêtes Crans Jura
Tarif : 12 – 12 – 22 EUR
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 03:00:00
2026-03-07
Soirée dansante animée par Mégateuf à partir de 20 h. Au menu, cuisses de poulet au comté, gratin dauphinois, salade, fromage, dessert et café + 1 menu enfants 12ans .
Salle des Fêtes Crans 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 32 37 95
