Soirée dansante créole La Couture 5 juillet 2025 19:30

Vendée

Soirée dansante créole Place de l’église La Couture Vendée

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

2025-07-05

Soirée créole organisée par La Couture & Co, buvette et bal ouverts à tous. Repas sur réservation

Soirée estivale sur la place du petit bourg de La Couture le samedi 6 juillet 2024.

***OUVERT A TOUS***

Buvette et soirée dansante avec KARAMBOLE de 19h30 à minuit.

Repas sur réservation uniquement -> Helloasso

Soirée ouverte à tous sans réservation. .

Place de l’église

La Couture 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 54 05 34 lacoutureandco@gmail.com

English :

Creole evening organized by La Couture & Co, refreshments and dance open to all. Meals on reservation

German :

Kreolischer Abend, organisiert von La Couture & Co, Erfrischungsstände und Tanz für alle. Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Serata creola organizzata da La Couture & Co, rinfresco e ballo aperto a tutti. Pasti su prenotazione

Espanol :

Velada criolla organizada por La Couture & Co, refrescos y baile abierto a todos. Comidas previa reserva

