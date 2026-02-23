Soirée dansante Créole

Salle des fêtes La ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Sports et Loisirs organise une soirée créole dansante.

Un verre de punch au Passoa sera offert et le menu comprendra achard de légumes, samoussas, acras, rougail

saucisses, pois du Cap, riz et salade de fruits.

.

Salle des fêtes La ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 37 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sports et Loisirs association is organizing a Creole dance evening.

A glass of Passoa punch will be offered and the menu will include: vegetable achard, samoussas, acras, rougail

sausages, cape peas, rice and fruit salad.

L’événement Soirée dansante Créole Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-02-23 par Montluçon Tourisme