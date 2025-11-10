Soirée dansante créole

7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Le club de l’amicale Laïque de Trébeurden Handball organise son repas club ouvert à tous, quel que soit le club et incluant famille et amis

Le lundi 10 novembre à partir de 19H30

Au Sémaphore de Trébeurden

Sur réservation .

7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 12 92 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée dansante créole Trébeurden a été mis à jour le 2025-11-06 par SITARMOR