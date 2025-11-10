Soirée dansante créole Trébeurden
Soirée dansante créole Trébeurden lundi 10 novembre 2025.
Soirée dansante créole
7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-10 20:00:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Le club de l’amicale Laïque de Trébeurden Handball organise son repas club ouvert à tous, quel que soit le club et incluant famille et amis
Le lundi 10 novembre à partir de 19H30
Au Sémaphore de Trébeurden
Sur réservation .
7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 12 92 00
