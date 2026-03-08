SOIRÉE DANSANTE DANCE MACHINE Montblanc

SOIRÉE DANSANTE DANCE MACHINE

Route du Béal Montblanc Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dance Machine vous invite à une nouvelle soirée dansante placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

C’ est l’occasion de se retrouver autour de la musique et de la danse dans une ambiance chaleureuse. Ouverte à tous, elle invite les participants à partager un moment festif, rythmé et convivial, idéal pour se détendre et profiter de la piste de danse. .

Route du Béal Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 31 28 67 43

English :

Dance Machine invites you to a new evening of dancing, music and conviviality.

