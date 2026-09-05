Soirée dansante : Dancefloor Rock’n’Roll – DJ Black Rackam Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée dansante : Dancefloor Rock’n’Roll – DJ Black Rackam

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 23:59:00

Date(s) :

2026-11-07

Black Rackam passe derrière les platines pour un dancefloor 100 % rock’n’roll : twist, rockabilly, garage sixties et riffs qui décoiffent. Banane et santiags bienvenues.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Dance Party: Rock ‘n’ Roll Dance Floor – DJ Black Rackam

Black Rackam takes to the turntables for a 100% rock ‘n’ roll dance floor: twist, rockabilly, ’60s garage, and riffs that’ll blow your mind. Side-swept bangs and cowboy boots are welcome.

L’événement Soirée dansante : Dancefloor Rock’n’Roll – DJ Black Rackam Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes