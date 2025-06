Soirée dansante | Dansons sur les quais – Cognac 29 août 2025 20:00

Charente

Soirée dansante | Dansons sur les quais Esplanade du port Cognac Charente

Début : Vendredi 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-29 00:00:00

2025-08-29

Le service culture de la Ville vous invite à deux soirées dansantes sur l’esplanade du port. Au programme, DJ, espace restauration sur place, gratuit et ouvert à tous. Notez les dates !

Esplanade du port

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

English :

The town’s cultural department invites you to two dance evenings on the harbour esplanade. On the program: DJ, on-site catering, free and open to all. Make a note of the dates!

German :

Die Kulturabteilung der Stadt lädt Sie zu zwei Tanzabenden auf der Esplanade des Hafens ein. Auf dem Programm stehen DJs, ein Restaurantbereich vor Ort, kostenlos und für alle zugänglich. Merken Sie sich die Termine vor!

Italiano :

Il dipartimento culturale della città vi invita a due serate di ballo sulla spianata del porto. Il programma prevede un DJ, cibo e bevande in loco ed è gratuito e aperto a tutti. Prendete nota delle date!

Espanol :

El departamento de cultura de la ciudad le invita a dos veladas de baile en la explanada del puerto. El programa incluirá un DJ, comida y bebida in situ, y es gratuito y abierto a todos. Anote las fechas

