L’association Danse avec vous 33 vous invite à fêter la fin de saison et l’arrivée de l’été lors d’une soirée conviviale et dansante à Daubèze, dans la salle des fêtes près de la mairie. Au programme apéritif offert, buffet en auberge espagnole (chacun apporte un plat salé ou sucré) et soirée toutes danses animée par nos professeurs, Audrey et Marcos. Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des fêtes Le Bourg

Daubèze 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 88 94

