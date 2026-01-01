Soirée dansante de la pétanque Salle polyvalente Montbeugny
Soirée dansante de la pétanque
Salle polyvalente 45 rue de l’Agriculture Montbeugny Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Soirée festive et conviviale aux couleurs des années 80, entre musique, danse et bonne humeur. Un moment chaleureux à partager autour d’un repas gourmand, animé par un DJ, dans l’esprit convivial de la pétanque montbeugnoise.
Salle polyvalente 45 rue de l’Agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 37 96 77
English :
A festive, convivial evening in the colors of the 80s, with music, dancing and good humor. A warm moment to share over a gourmet meal, entertained by a DJ, in the friendly spirit of pétanque montbeugnoise.
