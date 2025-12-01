Soirée dansante de la Saint Sylvestre au Charlie’s

avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 05:00:00

Préparez-vous pour une nuit inoubliable.

✨ Soirée dansante & Menu d’exception ✨

avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com

English :

Get ready for an unforgettable night.

? Dance party & Exceptional menu ?

View menu image

L’événement Soirée dansante de la Saint Sylvestre au Charlie’s Montendre a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac