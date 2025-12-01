Soirée dansante de la Saint Sylvestre au Charlie’s Montendre
Soirée dansante de la Saint Sylvestre au Charlie’s Montendre mercredi 31 décembre 2025.
Soirée dansante de la Saint Sylvestre au Charlie’s
avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 05:00:00
2025-12-31
Préparez-vous pour une nuit inoubliable.
✨ Soirée dansante & Menu d’exception ✨
Voir menu en image
avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com
English :
Get ready for an unforgettable night.
? Dance party & Exceptional menu ?
View menu image
L’événement Soirée dansante de la Saint Sylvestre au Charlie’s Montendre a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac