SOIREE DANSANTE DE LA SAINT-SYLVESTRE Revel

SALLE CLAUDE NOUGARO Revel Haute-Garonne

Venez fêter la nouvelle année !

Soirée dansante de la Saint-Sylvestre le mercredi 31 décembre à 21h à la salle Claude Nougaro de Revel / »Venez célébrer la nouvelle année avec les membres de l’association D’une année à l’Autre lors d’une soirée dansante animée par le talentueux orchestre d’Alex Lorenzo. / Réservation obligatoire avant le 20 décembre / (Le prix d’entrée comprend l’assiette gourmande de desserts + l’entrée à la soirée. L’introduction de boissons provenant de l’extérieur est strictement interdite. Ouverture des portes à 21h). / Tarif unique 35€ / Tout public. / Renseignements auprès de Marc Marty au 06.13.96.77.27 ou à rosymarcl955@gmail.com. .

SALLE CLAUDE NOUGARO Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie rosymarcl955@gmail.com

