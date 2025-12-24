Soirée dansante de la St Sylvestre La boca, Cénac-et-Saint-Julien

Soirée dansante de la St Sylvestre La boca

Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Soirée dansante de la St Sylvestre La Boca avec le DJ Kris

Salle socio-culturelle de Cénac

Mercredi 31 décembre dès 19h30

Buffet prestige: 55€ (hors boissons)

Réservation information: 05 53 30 03 74

Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 03 74

English : Soirée dansante de la St Sylvestre La boca

New Year’s Eve dance party La Boca with DJ Kris

Salle socio-culturelle de Cénac

Wednesday December 31st from 7:30pm

Prestige buffet: 55? (excluding drinks)

Booking information: 05 53 30 03 74

