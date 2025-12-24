Soirée dansante de la St Sylvestre La boca, Cénac-et-Saint-Julien
Soirée dansante de la St Sylvestre La boca, Cénac-et-Saint-Julien mercredi 31 décembre 2025.
Soirée dansante de la St Sylvestre La boca
Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne
Soirée dansante de la St Sylvestre La Boca avec le DJ Kris
Salle socio-culturelle de Cénac
Mercredi 31 décembre dès 19h30
Buffet prestige: 55€ (hors boissons)
Réservation information: 05 53 30 03 74
Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 03 74
English : Soirée dansante de la St Sylvestre La boca
New Year’s Eve dance party La Boca with DJ Kris
Salle socio-culturelle de Cénac
Wednesday December 31st from 7:30pm
Prestige buffet: 55? (excluding drinks)
Booking information: 05 53 30 03 74
L’événement Soirée dansante de la St Sylvestre La boca Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2025-12-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne