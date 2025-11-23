Soirée dansante de la St Sylvestre

salle polyvalente Raucoules Haute-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Yssingeaux organise un Réveillon musette le 31 décembre. Soirée dansante dès 21h30 avec l’orchestre de Denis Salese. 28€ incluant cotillons, champagne et bûche. Réservation au 07 82 49 67 89 avant le 15/12.

salle polyvalente Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 67 89

English :

The Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Yssingeaux is organizing a Réveillon musette on December 31. Dance from 9:30pm with Denis Salese’s orchestra. 28? including cotillons, champagne and log. Reservations on 07 82 49 67 89 by 15/12.

German :

Die Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Yssingeaux organisiert am 31. Dezember einen Réveillon musette. Tanzabend ab 21.30 Uhr mit dem Orchester von Denis Salese. 28? inklusive Kotillons, Champagner und Stollen. Reservierung unter 07 82 49 67 89 bis zum 15. Dezember.

Italiano :

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Yssingeaux (Associazione dei donatori volontari di sangue di Yssingeaux) organizza un Réveillon musette il 31 dicembre. Ballo dalle 21.30 con l’orchestra di Denis Salese. 28? compresi bomboniere, champagne e tronchetto di Yule. Prenotazioni entro il 15/12 al numero 07 82 49 67 89.

Espanol :

La Association des Donneurs de Sang Bénévoles d’Yssingeaux (Asociación de Donantes de Sangre Voluntarios de Yssingeaux) organiza un Réveillon musette el 31 de diciembre. Baile a partir de las 21.30 h con la orquesta de Denis Salese. el precio es de 28 euros e incluye regalos, champán y tronco de Navidad. Hay que reservar antes del 15/12 en el 07 82 49 67 89.

L’événement Soirée dansante de la St Sylvestre Raucoules a été mis à jour le 2025-11-17 par Haut Pays du Velay Tourisme