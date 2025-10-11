Soirée dansante de Lavardin Lavardin

Soirée dansante de Lavardin Lavardin samedi 11 octobre 2025.

Soirée dansante de Lavardin

Lavardin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le comité des fêtes de Lavardin organise pour la deuxième année consécutive sa soirée choucroute animée par un dj.

Pour réserver

Laurence 06 69 59 61 16

Ludovic 06 37 44 45 94

email cdf.lavardin@gmail.com .

Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 44 45 94 cdf.lavardin@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée dansante de Lavardin Lavardin a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Sillé-Le-Guillaume