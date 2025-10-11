Soirée dansante de Lavardin Lavardin
Lavardin Sarthe
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le comité des fêtes de Lavardin organise pour la deuxième année consécutive sa soirée choucroute animée par un dj.
Pour réserver
Laurence 06 69 59 61 16
Ludovic 06 37 44 45 94
email cdf.lavardin@gmail.com .
Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 44 45 94 cdf.lavardin@gmail.com
