Soirée dansante de Noël

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Soirée dansante de Noël Rendez-vous dès 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée endiablée salsa, bachata, cha-cha-cha et rock. Ambiance festive garantie sur le thème de Noël Dress code tenue de fête ! Entrée 10€

.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Christmas dance party Join us at 8.30pm in the village hall for a lively evening of salsa, bachata, cha-cha-cha and rock. Festive atmosphere guaranteed on a Christmas theme Dress code: festive attire! Admission: 10?

German :

Weihnachtlicher Tanzabend Treffpunkt ab 20:30 Uhr in der Festhalle für einen wilden Abend: Salsa, Bachata, Cha-Cha-Cha und Rock. Garantiert festliche Stimmung zum Thema Weihnachten Dresscode: Festliche Kleidung! Eintritt: 10?

Italiano :

Festa danzante di Natale Unitevi a noi alle 20.30 nella sala del villaggio per una vivace serata di salsa, bachata, cha-cha-cha e rock. Atmosfera festosa garantita in tema natalizio Dress code: abbigliamento festivo! Ingresso: 10?

Espanol :

Fiesta de baile de Navidad Únete a nosotros a las 20:30 en el salón del pueblo para una animada velada de salsa, bachata, cha-cha-cha y rock. Ambiente festivo garantizado sobre un tema navideño Código de vestimenta: ¡vestimenta festiva! Entrada: 10?

L’événement Soirée dansante de Noël Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2025-11-14 par Haut Pays du Velay Tourisme