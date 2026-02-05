Soirée dansante Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Soirée dansante

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:59:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Lions Club de Decize vous donne rendez pour une grande soirée dansante placée sous le thème “Toute la musique que l’on aime” .

Des tubes d’hier et d’aujourd’hui, des chansons qu’on connaît par cœur, celles qui nous font chanter, danser, sourire… et peut-être même ressortir quelques pas oubliés.

Le groupe AMIS-6 sera là pour mettre le feu à la piste et vous faire vibrer toute la soirée dans une ambiance festive et conviviale.

Et surtout… cette soirée a du sens car les bénéfices permettront de financer la rénovation de trois chambres ambulatoires à l’hôpital de Decize.

Danser, s’amuser et en même temps contribuer concrètement au confort des patients du Sud Nivernais… voilà une belle façon de faire la fête.

Buvette et snack prévus sur place

Réservation possible

Tarif 15€ avec 1 boisson offerte .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 93 78 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dansante Decize a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Sud Nivernais