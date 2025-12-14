Soirée dansante déguisée années 80-90 Segonzac
Soirée dansante déguisée années 80-90 Segonzac samedi 7 février 2026.
Soirée dansante déguisée années 80-90
Segonzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Profitez d’une soirée dansante déguisée sur le thème des années 80-90 pour vous régaler avec un repas tartiflette ! Rendez-vous le samedi 7 février 2026 à la salle des fêtes de Segonzac.
Au menu de ce repas Tartiflette, salade, dessert et un verre de vin + café offerts
Profitez d’une soirée dansante déguisée sur le thème des années 80-90 pour vous régaler avec un repas tartiflette ! Rendez-vous le samedi 7 février 2026 à la salle des fêtes de Segonzac.
Au menu de ce repas Tartiflette, salade, dessert et un verre de vin + café offerts
Au prix de 20€ et 10€ pour les enfants de 6 à 12 ans
Vous pourrez également participer à une tombola exceptionnelle avec un Ninja Air Fryer à gagner
Informations et Réservations au 06 81 45 09 15 jusqu’au 31 janvier 2026 (attention places limitées) .
Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15
English : Soirée dansante déguisée années 80-90
Enjoy an 80s-90s-themed fancy dress dance and tartiflette dinner! Join us on Saturday, February 7, 2026 at the Segonzac village hall.
On the menu: Tartiflette, salad, dessert and a complimentary glass of wine + coffee
L’événement Soirée dansante déguisée années 80-90 Segonzac a été mis à jour le 2025-12-11 par Val de Dronne