Soirée dansante déguisée (pour ceux qui veulent), Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

Soirée dansante déguisée (pour ceux qui veulent) Samedi 28 mars, 21h00 Café d’Abord Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T21:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T21:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

L’ASCO organise une soirée dansante (et déguisée pour ceux qui le désirent) le samedi 28 mars à 21 h. N’oubliez pas de préparer vos meilleures playlists ! Des boissons et des gourmandises sucrées seront disponibles à l’achat sur place.

Café d’Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez danser au Café d’Abord au rythme de vos chansons préférées !