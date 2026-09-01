Soirée dansante Des années 80 à nos jours Argenvilliers
samedi 7 novembre 2026 · Argenvilliers
Informations pratiques
Argenvilliers
Soirée dansante Des années 80 à nos jours
Rue Comtesse de Mons Argenvilliers Eure-et-Loir
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Soirée dansante Des Années 80 à nos jours avec repas et buvette, au son de Patrice Animation.
Au menu apéritif osso bucco fromage dessert café.
Organisée par l’Association Le Comité des Fêtes.
A partir de 19h30 I Repas et soirée 28 € enfants 15 ans 18 € I Réservation obligatoire.
Soirée dansante Des Années 80 à nos jours avec repas et buvette, au son de Patrice Animation.
Au menu apéritif osso bucco fromage dessert café.
Organisée par l’Association Le Comité des Fêtes.
A partir de 19h30 I Repas et soirée 28 € enfants 15 ans 18 € I Réservation obligatoire. 18 .
Rue Comtesse de Mons Argenvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 07 60 79
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English :
From the ’80s to Today dance party with dinner and a refreshment bar, featuring music by Patrice Animation.
On the menu: appetizer osso bucco cheese dessert coffee.
Organized by the Association Le Comité des Fêtes.
Starting at 7:30 p.m. | Dinner and evening event: 28 ? children under 15: 18 ? | Reservations required.
L’événement Soirée dansante Des années 80 à nos jours Argenvilliers a été mis à jour le 2026-09-01 par OTs DU PERCHE