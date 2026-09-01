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Soirée dansante Des années 80 à nos jours Argenvilliers

samedi 7 novembre 2026 · Argenvilliers

Soirée dansante Des années 80 à nos jours Argenvilliers

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue Comtesse de Mons
Ville
28480 Argenvilliers
Département
Eure-et-Loir
Tarif
18 18 18 Tarif enfant

Argenvilliers

Soirée dansante Des années 80 à nos jours

Rue Comtesse de Mons Argenvilliers Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Soirée dansante Des Années 80 à nos jours avec repas et buvette, au son de Patrice Animation.
Au menu apéritif osso bucco fromage dessert café.
Organisée par l’Association Le Comité des Fêtes.
A partir de 19h30 I Repas et soirée 28 € enfants 15 ans 18 € I Réservation obligatoire.
Soirée dansante Des Années 80 à nos jours avec repas et buvette, au son de Patrice Animation.
Au menu apéritif osso bucco fromage dessert café.
Organisée par l’Association Le Comité des Fêtes.
A partir de 19h30 I Repas et soirée 28 € enfants 15 ans 18 € I Réservation obligatoire. 18  .

Rue Comtesse de Mons Argenvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 07 60 79 

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English :

From the ’80s to Today dance party with dinner and a refreshment bar, featuring music by Patrice Animation.
On the menu: appetizer osso bucco cheese dessert coffee.
Organized by the Association Le Comité des Fêtes.
Starting at 7:30 p.m. | Dinner and evening event: 28 ? children under 15: 18 ? | Reservations required.

L’événement Soirée dansante Des années 80 à nos jours Argenvilliers a été mis à jour le 2026-09-01 par OTs DU PERCHE