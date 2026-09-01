Informations pratiques

Argenvilliers

Soirée dansante Des années 80 à nos jours

Rue Comtesse de Mons Argenvilliers Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Soirée dansante Des Années 80 à nos jours avec repas et buvette, au son de Patrice Animation.

Au menu apéritif osso bucco fromage dessert café.

Organisée par l’Association Le Comité des Fêtes.

A partir de 19h30 I Repas et soirée 28 € enfants 15 ans 18 € I Réservation obligatoire.

Soirée dansante Des Années 80 à nos jours avec repas et buvette, au son de Patrice Animation.

Au menu apéritif osso bucco fromage dessert café.

Organisée par l’Association Le Comité des Fêtes.

A partir de 19h30 I Repas et soirée 28 € enfants 15 ans 18 € I Réservation obligatoire. 18 .

Rue Comtesse de Mons Argenvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 07 60 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the ’80s to Today dance party with dinner and a refreshment bar, featuring music by Patrice Animation.

On the menu: appetizer osso bucco cheese dessert coffee.

Organized by the Association Le Comité des Fêtes.

Starting at 7:30 p.m. | Dinner and evening event: 28 ? children under 15: 18 ? | Reservations required.

L’événement Soirée dansante Des années 80 à nos jours Argenvilliers a été mis à jour le 2026-09-01 par OTs DU PERCHE