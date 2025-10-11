Soirée dansante des îles Gien

2025-10-11 19:30:00

L’association France-Île Maurice Namasté vous propose une Soirée dansante des Îles le samedi 11 octobre à partir de 19h30, à la salle Cuiry de Gien.

L’événement propose un spectacle de danse, des animations, un orchestre créole en concert, ainsi qu’une restauration sur place avec des plats mauriciens.

La soirée est ouverte à tous.

Le tarif est de 12 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Les réservations sont à effectuer avant le 20 septembre. Renseignements et inscriptions au 06 71 32 66 42. 12 .

32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 32 66 42

The France-Île Maurice Namasté association invites you to an Island Dance on Saturday October 11th from 7.30pm, at the Salle Cuiry in Gien.

Der Verein France-Île Maurice Namasté schlägt Ihnen einen Tanzabend der Inseln am Samstag, den 11. Oktober ab 19.30 Uhr im Cuiry-Saal in Gien vor.

L’associazione France-Île Maurice Namasté organizza un ballo isolano sabato 11 ottobre dalle 19.30 presso la Salle Cuiry di Gien.

La asociación France-Île Maurice Namasté organiza un Baile de la Isla el sábado 11 de octubre a partir de las 19.30 horas en la Salle Cuiry de Gien.

