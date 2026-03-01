Soirée dansante des Restos du Coeur à Figeac Figeac
Soirée dansante des Restos du Coeur à Figeac Figeac samedi 28 mars 2026.
Soirée dansante des Restos du Coeur à Figeac
salle balène, rue Balène Figeac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée dansante organisée par les Restos du Coeur du Lot
Soirée dansante organisée par les Restos du Coeur du Lot. La soirée propose un moment festif et convivial autour de la musique des années 80 avec animation musicale et piste de danse ouverte à tous les publics.
.
salle balène, rue Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 76 24 71 75 ad46.figeac@restosducoeur.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance organized by Restos du Coeur du Lot
L’événement Soirée dansante des Restos du Coeur à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac