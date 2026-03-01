Soirée dansante des Restos du Coeur à Figeac

salle balène, rue Balène Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée dansante organisée par les Restos du Coeur du Lot

Soirée dansante organisée par les Restos du Coeur du Lot. La soirée propose un moment festif et convivial autour de la musique des années 80 avec animation musicale et piste de danse ouverte à tous les publics.

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salle balène, rue Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 76 24 71 75 ad46.figeac@restosducoeur.org

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English :

Dance organized by Restos du Coeur du Lot

L’événement Soirée dansante des Restos du Coeur à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac