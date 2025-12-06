SOIRÉE DANSANTE DES SÉNIORS UNE SOIRÉE POUR BRILLER Sète
SOIRÉE DANSANTE DES SÉNIORS UNE SOIRÉE POUR BRILLER Sète samedi 6 décembre 2025.
SOIRÉE DANSANTE DES SÉNIORS UNE SOIRÉE POUR BRILLER
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Les Sétois de 60 ans et plus sont invités à vivre un moment riche en couleur et en lumière lors de cette soirée dansante.
Les Sétois de 60 ans et plus sont invités à vivre un moment riche en couleur et en lumière lors de cette soirée dansante.Informations pratiques – Événement ouvert au public sétois de 60 et plus.- Inscription obligatoire au CCAS Service Autonomie, 220 avenue du Maréchal Juin, à compter du 12/11/2025 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) sur présentation de la CNI et d’un justificatif de domicile. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 51 65 00
English :
Sétois residents aged 60 and over are invited to enjoy an evening of color and light at this dance party.
German :
Die 60-jährigen und älteren Bewohner von Sète sind eingeladen, bei diesem Tanzabend einen farbenfrohen und lichtreichen Moment zu erleben.
Italiano :
I residenti di Sétois di età superiore ai 60 anni sono invitati a godersi una serata di colori e luci in questa festa da ballo.
Espanol :
Los habitantes de Sétois mayores de 60 años están invitados a disfrutar de una noche de color y luz en esta fiesta de baile.
L’événement SOIRÉE DANSANTE DES SÉNIORS UNE SOIRÉE POUR BRILLER Sète a été mis à jour le 2025-11-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE